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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل أكثر من 24 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 02/يناير/2021 - 03:45 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 24605 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و462 وفاة خلال 24 ساعة.

وتشير بيانات الوزارة إلى أن البلد الواقع في أمريكا الجنوبية سجل سبعة ملايين و700578 حالة إصابة و195411 وفاة في المجمل منذ ظهور الوباء وذلك في ثالث أكبر انتشار للمرض في العالم بعد
الولايات المتحدة والهند.

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