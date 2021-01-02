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الثقافة

الشاعر محمد عبد الهادى يبحث فى عبث الفنى والجمالى ونوستالجيا العمر

السبت 02/يناير/2021 - 01:43 ص
محمد عبد الهادى
محمد عبد الهادى
حسين عبد الرحيم
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يعد "ضرورة المظلة في المسرحية" الديوان الثاني للشاعر محمد عبد الهادي، والذي صدر منذ أيام عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي أصدر من قبل ديوانه "تفاصيل ترقص على سلم" عن دار نشر "أرابيسك" في العام 2010.

صرح للدستور قائلًا (حين انتهيت من مجموعتي الشعرية الأولى، وضعت دفتري على ركبتيّ، وسرحت؛ كان الأصدقاء يتساءلون عن الخطوة القادمة، بينما لا أجد إجابة صحيحة، كانت الفكرة الأولى، دائما، هي أن الشعر نافذة على الروح؛ نحن لا نتعثّر في القصيدة، فهي قصيرة وعميقة بشكل ما، لحظة يشوبها التكثيف؛ لكنها تدفع للتساؤل، كيف يمكن دمجها مع الفن التشكيلي، الموسيقى، الرقص، أو الأداء الدرامي، وهكذا وجدت المسرح؛ عملت كثيرا كا دراماتورجي، أعجبت بأعمال لم أشارك فيها، وأسفت وحزنت على أعمال تهدر طاقات فنية كاملة على خشبة المسرح.

ويضيف الشاعر والمسرحي محمد عبد الهادي، عشر سنوات كاملة بين مجموعتي الأولى، والثانية، عشر سنوات تجول وحيدة، كسحابة، بين الكواليس والخشبة؛ المسرح آسر مثل تفاحة الغواية، ذلك الخلق الذي نتمثل فيه روح الإله على الورق، فيستحيل حياة كاملة على خشبة المسرح، الألوان، والاضواء، ورائحة الأجساد المفعمة بالشغف؛ حديقة كاملة، تنتوي بعدها، عودة إلى النافذة الصغيرة، ترنو من هناك على زهورك التي تفوح في الشتاء، وهكذا كانت مجموعتي الثانية، بأجوائها الشتوية، وحالاتها التي تترواح بين الفقد والنوستالچيا؛ أي أن الديوان يعتبر بالنسبة لي. إطلالة تأخرت، لكنني بالتأكيد في غاية الفرح بالمفاجأة ونشر ما حلمت بكتابته وهذا هو الأهم، شاعر ودراماتورجي، من مواليد مدينة بورسعيد وصدر له في العام 2010 ديوانه الأول " تفاصيل ترقص على سلم عن دار نشر أرابيسك.
محمد عبد الهادى
محمد عبد الهادى
ضرورة المظلة في المسرحية
محمد عبد الهادى
محمد عبد الهادى
ضرورة المظلة في المسرحية

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