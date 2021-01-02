العثور على جثة شاب ملقاة بالشارع فى ظروف غامضة بأسوان

يباشر ضباط المباحث بقسم ثاني أسوان، تحقيقاتهم بشأن العثور على جثة لشاب بها عدة طعنات بالرقبة وأخرى بجسده، ملقى بالشارع عند منطقة المدينة الصناعية، بظروف غامضة.وتلقى مرفق أسعاف أسوان برئاسة الدكتور محمد الدخيلي، إخطارًا من النجدة يفيد بالعثور على جثة شاب ملقاه عند منطقة المدينة الصناعية، وعلى الفور تم الدفع بسيارة أسعاف لنقله إلى مشرحة أسوان العمومية.وتلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد العثور على جثة لشاب يدعى«أ.ج» بها عدة طعنات بالرقبة وأخرى بجسده، ملقى بالشارع عند منطقة المدينة الصناعية، بظروف غامضة، وعلي الفور توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقل الجثة إلي المشرحة.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.