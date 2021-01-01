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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

العدد الخامس من «الدستور ويك إند»: يوم في حياة ابنة يسرا اللوزي وأسرار «ويجز»

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:02 م
جريدة الدستور
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صدر، اليوم، العدد الخامس من نشرة «الدستور ويك إند»، أحدث الإصدارات الرقمية لصحيفة الدستور، وتوزع مجانًا عبر البريد الإليكتروني.
ويضم العدد الخامس من نشرة «ويك إند» مجموعة من الموضوعات الجذابة، في مقدمتها «دورك جاي»، الذي يتناول أسرار نجاح مغني الراب المصري «ويجز» الذي أصبح الأكثر انتشارًا واستماعًا في 2020، طبقًا لمنصة «سبوتيفاي» الشهيرة، إلى جانب حوار مع النجم المصري محمد فؤاد، عن عودته إلى الساحة الغنائية بعد «شبه اعتزال» لمدة 10 سنوات. 
وجاء في مقدمة الموضوعين: بينما ينافس محمد فؤاد عمرو دياب على قمة الغناء المصري، لم يكن «ويجز» ولد. وبعد سنوات، يحاول «فؤش» العودة بأغنية مهرجانات، بينما ينتقل «ويجز» من عالم «الراب» الضيق إلى الدنيا الواسعة، المنصات التي تتهافت لاستضافته، والمطربون الذين يلهثون للتعاون معه، والإعلانات التي تأخذ من أغنياته لتسوق منتجاتها. انتقل ويجز من علم الغيب إلى الصفوف الأولى بين المطربين الأكثر استماعًا ومشاهدة وانتشارًا حتى هزم الكبار في 2020، تفوَّق على عمرو دياب ومحمد منير وتامر حسني في تطبيق «سبوتيفاي» محققًا نسب استماع تتجاوزهم، وتصل إلى 200 مليون خلال عام واحد، فما هو «سر ويجز»؟ 
فضلًا عن عدة موضوعات، أبرزها: «قراءة كف 30 نجمًا في 2021.. ماذا تخبئ لهم الأبراج؟»، ويوم في حياة «دليلة»، ابنة يسرا اللوزي، المصابة بالصمم، وإجابة على السؤال الذي شغل الأوساط السينمائية والثقافية في مصر خلال اليومين الماضيين، بعد حصول الفنان عمرو سعد على حقوق إحالة رواية «أولاد حارتنا» إلى عمل فني: هل يظهر الجبلاوي على الشاشة؟
وتنشر «ويك إند» ترشيحات 10 كتاب لأفضل الروايات، التي صدرت في عام كورونا، إلى جانب مراجعة فيلم «Soul»، أحدث أفلام الأنيميشن في 2020.
وإلى جانب ما سبق، مجموعة عناوين جذابة من أرشيف الصحف الفنية قديمًا: فنانون رفضوا العمل مع عادل إمام، واعترافات محي الدين إسماعيل عن «قتل نادية لطفي»، وشهادة حسين فهمي على عبد الحليم حافظ: «كان بيغير مني»، ومن هي السفيرة عزيزة، التي يُضرب بها المثل دائمًا؟ 
تهتم «الدستور ويك إند» بالمحتوى الترفيهي والنوعي، الذي يستهدف شريحة كبيرة من القراء، المعنيين بالفنون والثقافة واللايف ستايل وأسرار النجوم والمشاهير.
وتصدر، أسبوعيًا، في يوم الخميس من كل أسبوع، بمجموعة موضوعات خفيفة تهدف لتسلية القارئ في نهاية الأسبوع، تختصّ بمتابعة ما جرى خلال «7 أيام» من زوايا مختلفة.
العدد الخامس من «الدستور ويك إند»: يوم في حياة ابنة يسرا اللوزي وأسرار «ويجز»
العدد الخامس من «الدستور ويك إند»: يوم في حياة ابنة يسرا اللوزي وأسرار «ويجز»

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