البرتغال تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبى خلفًا لألمانيا

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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

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السبت 02/يناير/2021 - 01:29 ص
سهى عرفات
سهى عرفات
وكالات
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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن سهى عرفات، أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، أن زوجها "أبو عمار مات مسموما بشكل مؤكد، ولكن ليس على أيدي إسرائيل".

وأشارت إلى أن الجميع ظنوا بأن "إسرائيل هي المسؤولة عن اغتياله"، ولكنها لا تعتقد أن ذلك صحيح، لأن "الفلسطينيين هم جيران للإسرائيليين وكذلك لا توجد أي أدلة على ذلك".

وذكرت أنها "تدعم عملية السلام وتدعم اتفاقيات التطبيع الأخيرة بين إسرائيل والإمارات، والبحرين والمغرب"، مؤكدة أنها "تربطها علاقات جيدة مع شخصيات إسرائيلية".

واعتبرت عرفات، أن "الانتفاضة الثانية كانت خطأ كبيرًا وأنها لا تعرف من أقنع زوجها بالدخول بانتفاضة جديدة رغم انضمامه لعملية السلام، وأنها طلبت من زوجها إيقاف الانتفاضة ولكنه رفض".

وشددت على أن الزعيم الراحل كان يعتقد أنه "لا يجب قتل المدنيين الإسرائيليين"، لافتة إلى أنها تريد إيصال رسالة للإسرائيليين بأن "ياسر عرفات كان شخصًا جيدًا".

ولفتت إلى أن عرفات كان "يملك علاقات جيدة مع مخابرات معظم دول العالم، وأن جهات أوروبية كانت دائما تحذره من الاغتيال، وأن القوى العالمية لم تعط الضوء الأخضر لاغتياله".

ورأت أن "زوجها الراحل كان يحظى بحماية دولية رغم محاولات الاغتيال المتكررة التي تعرض لها، حيث كانت الجهات الدولية تفضل عرفات على المسئولين الفلسطينيين الآخرين".

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