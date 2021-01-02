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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الملكة إليزابيث تهنئ السودان بعيد الاستقلال عن بريطانيا

السبت 02/يناير/2021 - 02:37 ص
الملكة إليزابيث
الملكة إليزابيث
وكالات
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بعثت الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، رسالة تهنئة للحكومة الانتقالية في الخرطوم بمناسبة العيد الوطني الـ65 للسودان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، ذكر مجلس السيادة الانتقالي في السودان أن "رئيس المجلس الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تلقى رسالة تهنئة من الملكة اليزابيث الثانية، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال السودان".

وأشار المجلس إلى أن الملكة اليزابيث أعربت عن أطيب أمنياتها للسودان وشعبه بالاستقرار والتقدم والنماء.

وحصل السودان على استقلاله عن بريطانيا في 1 يناير 1956.

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