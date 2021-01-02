أفغانستان.. الحكم بالإعدام على منفذ هجوم جامعة كابل

حكم في أفغانستان بالإعدام على منفذ هجوم كلية الحقوق بجامعة كابل مطلع نوفمبر الماضي، الذي أسفر عن مصرع 22 شخصا وإصابة 27.وقالت قناة 1TV News إنه تم الحكم بالإعدام على المدعو عادل، منظم ومنفذ الهجوم الذي وقع في 2 نوفمبر عندما افتتح ممثلو أفغانستان وإيران معرضا للكتاب في الكلية المنكوبة.وبعد حوالي أسبوعين من الهجوم احتجزت الشرطة منظم الجريمة الذي درس قبل ذلك ثلاث سنوات الشريعة الإسلامية في الجامعة، وبعد ذلك تم تجنيده من قبل شبكة حقاني التي تقيم علاقات مع حركة طالبان.واعترف عادل في وقت لاحق بأن الإرهابيين أعطوه السلاح اللازم لتنفيذ الهجوم على الجامعة.