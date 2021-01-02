السعودية.. إغلاق صالة نظمت حفلًا غنائيًا بالمدينة المنورة

أغلقت السلطات السعودية صالة أقام أصحابها حفلا غنائيا فيها بمنطقة المدينة المنورة احتفالا بالعام الجديد دون ترخيص.وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس"، قالت إمارة المدينة المنورة، في بيان، إن أميرها فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، وجه بإغلاق الصالة تحفظيا واستكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق أقصى العقوبات النظامية.وشددت إمارة المنطقة على وجوب استشعار الجميع من مواطنين وزائرين ومقيمين قدسية ومكانة المدينة وخصوصيتها.كما أكدت متابعتها المستمرة لمختلف الأنشطة الاجتماعية والتجارية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي، لافتة إلى أنه "ستتم محاسبة أي جهة تخالف ذلك وفق الأنظمة واللوائح".وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات بشأن قيام صالة للألعاب بداخل أحد المجمعات التجارية بالمدينة المنورة، حفلا غنائيا ضخما بمناسبة دخول السنة الجديدة.