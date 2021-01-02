سعر الذهب اليوم السبت 2- 1 -2021 فى السوق المحلية والعالمية

ارتفع الذهب في مصر، في مستهل تعاملات، اليوم السبت 2-1-2021، خلال بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية المصرية.علي المستوي المحلي، ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية المصرية ليبلغ الجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا بالسوق اليوم، نحو 828 جنيهًا.عالميًا، أغلق سعر الذهب الأسبوع الأخير من 2020 على ارتفاع ملحوظ على المستوى حيث اقترب الذهب عالميا من مستويات مرتفعة هى الأعلى له تقريبا فى النصف الثانى من ديسمبر 2020.سعر الذهب اليوم السبت 2- 1 -2021 فى السوق المحلية والعالميةسعر أوقية الذهب عيار 24سجلت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28110 جنيهات، وتزن نحو 30 جرامًا.سعر الجنيه الذهب اليوم (6560 جنيهًا)سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6560 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.سعر جرام الذهب عيار 24 (946 جنيهًا)سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 تراجعًا فى التعاملات ليصل إلى 946 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 21 (828 جنيهًا)هبط سعر جرام الذهب عيار 21 عند 828 جنيهًا للجرام، وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًّا.سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (710 جنيهات)وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 عند 710 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.وجاءت توقعات المحللون الاقتصاديون مؤخرًا مشيرة بارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية خلال العام الجديد 2021، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالمي.جدير بالذكر، أن نظام الدمغ بالليزر من المقرر أن يتم تطبيقه في مطلع يناير 2021، ولن يكون له تأثير على المستهلكين، فهي عملية تنظيمية لمعرفة منشأ كل قطعة ذهب، ليكون لها ما يشبه سجل منذ تصنيعها وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء، لكن المبيعات منذ بداية الشهر لن يجد عليها أي جديد.