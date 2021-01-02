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الثقافة

«يقطر من خناجرهم جميعًا».. ديوان جديد لأشرف البولاقى عن هيئة الكتاب

السبت 02/يناير/2021 - 12:42 ص
يقطر من خناجرهم جميعًا
يقطر من خناجرهم جميعًا
ايهاب مصطفى
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صدر حديثًا عن الهيئة المصرية للكتاب ديوان «يقطر من خناجرهم جميعًا» للشاعر أشرف البولاقي.

وقال أشرف البولاقي: «إن الديوان هو التاسع في تجربته الشعرية، ويتضمن أكثر من خمس عشرة قصيدة تنتمي إلى فضاء الشعر التفعيلي، بعد ديوانيه الأخيرين "جيلان من كازابلانكا" و"عناقٌ مؤجل ونعناع كثير" المنتميين إلى فضاء قصيدة النثر».

وأضاف «البولاقي»، في تصريح خاص لـ«الدستور»: «أنا منتمٍ في الأساس لمفهوم الشعر بغض النظر عن تصنيفه بين نثري وإيقاعي».

يشار إلى أن لـ«البولاقي» مجموعتان قصصيتان وعدة كتب أخرى في النقد والفكر الديني.

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