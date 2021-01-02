إصابات كورونا تتجاوز 20 مليونًا فى أمريكا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة مستوى عشرين مليونًا، مع سعي المسؤولين لتسريع حملة التطعيم وظهور سلالة أكثر انتشارًا في ولايات كولورادو وكاليفورنيا وفلوريدا.وشهدت الولايات المتحدة قفزة في عدد الوفيات اليومية بالفيروس منذ عطلة عيد الشكر، حيث توفي 78 ألفًا في ديسمبر.ولقي 345 ألفًا إجمالًا حتفهم بمرض «كوفيد-19» في الولايات المتحدة منذ ظهور الفيروس أول مرة في الصين في أواخر عام 2019.