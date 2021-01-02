مانشستر يونايتد يحقق فوزا ثمينا على أستون فيلا 2-1 بالبريميرليج

حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه أستون فيلا بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليج).وأحرز هدفي مانشستر يونايتد، أنتوني مارسيال في الدقيقة (40)، وبرونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة (61)، فيما سجل هدف أستون فيلا الوحيد لاعبه بيرتراند تراوري في الدقيقة (58).ورفع الفوز رصيد مانشستر يونايتد إلى 33 نقطة في المركز الثاني لجدول ترتيب (البريميرليج)، وبفارق الأهداف فقط عن ليفربول المتصدر، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 26 نقطة في المركز السادس.