ترامب يدعو للمشاركة بتظاهرة ضد نتائج الانتخابات فى 6 يناير

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، للمشاركة في تجمع احتجاجي ضخم سينظم في العاصمة واشنطن، صباح 6 يناير ضد نتائج الانتخابات.وقال ترامب في تغريدته: "سيقام التجمع الاحتجاجي الكبير في واشنطن، الساعة 11:00 صباحا، يوم 6 يناير. التفاصيل حول المكان لاحقا".واختتم تغريدته بعبارة "أوقفوا السرقة" التي يستخدمها مع أنصاره للاحتجاج على نتائج الانتخابات.يشار إلى أن الاحتجاجات ستتزامن مع اجتماع الكونجرس الأمريكي، لإقرار فوز الرئيس الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية.ويشكك ترامب، في نتيجة الانتخابات التي عقدت يوم 3 نوفمبر 2020، وأسفرت عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن.وفاز بايدن بـ 306 مقاعد في المجمع الانتخابي، فيما حصل ترامب على 232 مقعدًا.ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن رئيسًا للولايات المتحدة يوم 20 يناير الحالي.