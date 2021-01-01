«حياة كريمة» تدفع جدية التصالح لـ11 أسرة بالبحيرة

واصلت مؤسسة "حياة كريمة" الأعمال التنفيذية لمبادرة "التصالح حياة" بمحافظة البحيرة لليوم الثالث على التوالي، وعملت على استقبال وفحص كل الأوراق والحالات المستحقة للدعم في دفع مبلغ جدية التصالح في البناء المُخالف على أراضي الدولة.وأكدت المؤسسة - في بيان لها - اليوم، أنهم تمكنوا من تسديد مبلغ جدية التصالح لـ 11 أسرة مستحقة لشروط المبادرة، بقرى مركز ومدينة أبو حمص بالمحافظة.وأكدت المؤسسة أن بذلك يكون العدد الإجمالي للمستحقين للدعم 51 أسرة، وأشارت أن مجهوداتها تأتي بالتعاون مع مؤسسة "صناع الخير"، ووزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية.