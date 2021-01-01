سلوى تجسّد حياتها الزوجية على لوحات فنية (صور)

فتاة في مقتبل عمرها تعلقت بشاب، وقضى الله أن يتزوجا بعد مرور 7 سنوات من الإلحاح على الأهل، وقررت أن تسجل لحظات الحب بينهما بعد زواجهما من خلال الرسم، وطورت ذاتها بمشاهدة الفيديوهات عبر "يوتيوب"،تقول سلوى مصطفى، ذات الـ25 عامًا، والتى تخرجت فى قسم علم نفس جامعه الأزهر: "بحب الرسم جدا من صغرى ومن حوالى 7 سنين وأنا بعلم أطفال الرسم، وبحب أشوف فرحتهم لما بيعملوا أى لوحة وبجد، أشخاص التعامل معها بسيط وبيفرحوا بأى إنجاز حتى لو كان قليل".تروي "سلوى"، أنها استغلت حبها للرسم في توثيق الذكريات بينهما بألوان الماء والألوان الخشب، متابعة: "الرسم مفتوح لما لا نهاية وشايفة إنى هفضل أتعلم لحد ما أموت، وبحب لحد الآن أحضر ورش الرسم والمعارض لو أتيحت الفرصة، وبحب أجرب كل جديد وبستمتع بكل حاجة تخص الرسم بمواضيعه، وبحب أي شخص بيرسم بحسه شبهي، وعندى حب تملك لأدوات الرسم، وبحس بمتعة غير عادية وأنا بشتريها وبرسم كل لحظات الفرح والحزن بينا".تتمنى الفتاة العشرينية أن تترك بصمة مميزة في عالم الرسم، وتصل بفنها للعالم بأكمله، وتقوم بفتح أكاديمية لتعليم الرسم للأطفال وعمل معرض خاص بها يمتلئ بأصدقائها المقربين.