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أيام زمان

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:29 م
رشدي أباظة
رشدي أباظة
وائل توفيق
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شارك الفنان رشدي أباظة مع الفنانة كاميليا في أحد الأفلام الإيطالية، التي شهدت على بداية قصة حبهما.

ففي أول يوم من تصوير الفيلم حسبما يروي الكاتب أحمد السماحي في كتابه "الدون جوان"، أن أول مشهد خاضه الفنان رشدي أباظة في الفيلم كان أمام الفنانة كاميليا، وانتهى حسب السيناريو بقبلة طويلة.

وحدث أن دعت الفنانة كاميليا طاقم العمل في الفيلم لسهرة في شقتها بعمارة "الإيموبيليا"، وتسببت هذه السهرة في توطد علاقتها بالفنان رشدي أباظة، إذ دارت بينهما مناقشات وحوارات طويلة، انتهت برقصة رومانسية بينهما.

وتمر الأيام وتسقط طائرة ركاب وسط الحقول وتفحمت جثث ركابها، وصدرت الصحف في اليوم التالي بنبأ مصرع الفنانة كاميليا بين ضحايا الطائرة المشئومة، وبعد موتها كثرت الشائعات حول ملابسات الحادث، دون أن يصل أحد إلى الحقيقة، وتلقى الفنان رشدي أباظة الخبر بحزن شديد، انهار على إثره، ودخل في غيبوبة، وكلما استفاق يردد اسمها، ثم تداهمه الغيبوبة مرة أخرى، وجاءت تحية كاريوكا لزيارته وهي "تحبس" الدموع في عينيها، وربتت على كتفه وهي تقول: "أنا عارفة إنك كنت بتحبها، وهيه كمان كانت بتحبك قوي، وصارحتني بحبها أكثر من مرة، وكان نفسها تكون أحسن ممثل في مصر".

ويذكر أن الفنانة كاميليا اكتشفها المخرج أحمد سالم عام 1946 وهي في سن 17 في إحدى المناسبات العامة فتوسم فيها وجها وأعجب بها إعجابًا شديدًا بمجرد رؤيتها للمرة الأولى، وتعاقد معها على أن تكون تحت الاختبار ووعدها بأن يجعلها ممثلة مشهورة فقام بتدريبها علي التمثيل والرقص علي يد مدربين لتبدأ حياتها الفنية.

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