استجابة لـ«الدستور».. جهات حكومية تعلن دعمها لسيدة عرضت كليتها للبيع بالمنوفية

استجابة لما نشره «الدستور» عن قصة السيدة التي عرضت كليتها للبيع بالمنوفية، بعد أن تراكمت عليها الديون، تواصلت ثلاثة جهات لدعم حالة السيدة، منها مدرية التضامن بالمنوفية، والتي تواصلت لدعم حالتها بمبلغ مالي لم تحدده بعد.واستجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، للسيدة منال عبد العزيز، من قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع، لبحث حالتها وشكواها، والنظر في المطلوب والتواصل لدعم حالتها.وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور فيصل جودة تكفل مديرية الصحة في المنوفية، بالكشف وإجراء الفحوصات اللازمة لنجل السيدة بالمجان، واستقبال ابنها في مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم.وكانت السيدة التي أعلنت أمس عن رغبتها ببيع كليتها لتسديد ديونها، أمام معهد الكبد، أنها مطلقة وليس لديها عائل ولديها خمسة أبناء، بالإضافة إلى تراكم دين كبير عليها لدى بنوك خاصة يتعدى 100 ألف جنية، كان يساعدها في تسديدها نجلها قبل تعرضة لحادث وأصبح طريح الفراش، وناشدت المسؤلين ومحافظ المنوفية مساعدتها لتسديد ديون البنوك، وإنقاذها من حبس قد تتعرض له.