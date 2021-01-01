رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 02 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استجابة لـ«الدستور».. جهات حكومية تعلن دعمها لسيدة عرضت كليتها للبيع بالمنوفية

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:22 م
السيدة منال عبد العزيز
السيدة منال عبد العزيز
ولاء القاضى
طباعة
استجابة لما نشره «الدستور» عن قصة السيدة التي عرضت كليتها للبيع بالمنوفية، بعد أن تراكمت عليها الديون، تواصلت ثلاثة جهات لدعم حالة السيدة، منها مدرية التضامن بالمنوفية، والتي تواصلت لدعم حالتها بمبلغ مالي لم تحدده بعد.
واستجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، للسيدة منال عبد العزيز، من قرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع، لبحث حالتها وشكواها، والنظر في المطلوب والتواصل لدعم حالتها.

وعلى صعيد متصل، أعلن الدكتور فيصل جودة تكفل مديرية الصحة في المنوفية، بالكشف وإجراء الفحوصات اللازمة لنجل السيدة بالمجان، واستقبال ابنها في مستشفى المخ والأعصاب بشبين الكوم.

وكانت السيدة التي أعلنت أمس عن رغبتها ببيع كليتها لتسديد ديونها، أمام معهد الكبد، أنها مطلقة وليس لديها عائل ولديها خمسة أبناء، بالإضافة إلى تراكم دين كبير عليها لدى بنوك خاصة يتعدى 100 ألف جنية، كان يساعدها في تسديدها نجلها قبل تعرضة لحادث وأصبح طريح الفراش، وناشدت المسؤلين ومحافظ المنوفية مساعدتها لتسديد ديون البنوك، وإنقاذها من حبس قد تتعرض له.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

مشاهد ليلة رأس السنة تُثير استياء المواطنين بالإسكندرية (صور)

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

استثناء الحضانات من قرار الحكومة بتعليق الدراسة

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

«الصحة»: 56 وفاة و1409 إصابات جديدة بكورونا

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

مانشستر يونايتد يحقق فوزا ثمينا على أستون فيلا 2-1 بالبريميرليج

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

أيام زمان

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

«بدأت بقبلة وانتهت بكارثة».. حكاية الحب الأكبر في حياة رشدي أباظة

ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضى فى حياتها؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية فى اليمن والجزيرة العربية

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف