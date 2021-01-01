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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

إصابة عمرو موسى بفيروس كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:28 م
جريدة الدستور
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أكد الكاتب الصحفي محمد صلاح أن السفير عمرو موسي، الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، وزير الخارجية الأسبق، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال الكاتب الصحفي محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" مساء اليوم :"لم يعد يمر يوم دون أن يحل فيروس كورونا ضيفا ثقيلا على واحد من الأصدقاء أو الأحباب، اليوم أصاب الصديق والوزير والأمين العام الأسبق للجامعة العربية السيد عمرو موسى بعد أيام قليلة من لقاء جمعني به ومعنا أصدقاء آخرون".

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