فض 4 أفراح بمراكز الغربية لمخالفة إجراءات مواجهة كورونا

قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف منى صالح، رئيس المدينة، بغلق وتشميع إحدى قاعات الأفراح ببسيون بعد فض الفرح المقام بها، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمنع التجمعات تطبيقًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وفي ذات السياق، قامت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات برئاسة محمد صلاح، بالمرور على المقاهي بالقرى التابعة للوحدة المحلية بكفور بلشاي وتمت مصادرة الشيش واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المقاهي المخالفة، كما تم فض عدد (٣) تجمعات أفراح بقرى دقرن وكوم مهنا.وناشد محافظ الغربية المواطنين الابتعاد عن التجمعات والتواجد بأعداد كبيرة بالأماكن المغلقة حرصًا على صحة الجميع وسلامتهم في ظل الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.