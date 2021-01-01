ليلي فوزي تروي التفاصيل الأخيرة في حياة أنور وجدي

اشتد المرض على الفنان أنور وجدي بعد زواجه من الفنانة ليلى فوزي، بفترة قريبة، فبعد أربعة أشهر من السعادة، بدأت رحلة القسوة والصعوبة والمرض.سافر الفنان أنور وجدي إلى السويد ليبدأ رحلة علاج، ورافقته الفنانة ليلى فوزي، التي تحدثت عن الأيام الأخيرة التي شهدتها معه أثناء وجودها في برنامج "ساعة صفا" الذي قدمته الإعلامية صفاء أبو السعود.وقالت الفنانة ليلى فوزي، إنها عانت في تلك الفترة، خاصة وأنها ابتعدت وتركت الجميع، لتعتني بزوجها أنور وجدي الذي حرص الأطباء على عدم السماح بزيارته من أحد.وفقد الفنان أنور وجدي بصره في تلك الفترة، لشدة المرض، وتدهور حالته، وقالت ليلى فوزي، إنها عاشت فترة قاسية وصعبة للغاية، خاصة في اليوم الذي عادت بجثمان أنور وجدي على متن طائرة، دون أن يرافقهما أحد، مضيفة: "عندما امتدت يدها لتمسك بيده وهو يحتضر، وهمست له: "أنا هنا"، فرد أنور وجدي: "حاسس إني دلوقتي أول مرة أحب بجد".وتحدثت الفنانة ليلى فوزي عن علاقتها بالفنان أنور وجدي في حوارها لجريدة "العربي الأسبوعي" عام 1999، وقالت: "كان لقائي الأول مع أنور وجدي في فيلم "أنا الجاني" عام 1944 وأتذكر أن أنور في هذا الفيلم طلب من صديقه منتج الفيلم حسن رمزي أن يضيف مشهدا فيه قبلة بيني وبينه وكان والدي معي في التصوير حيث اشترط لعملي في الفن أن يصطحبني دائما في التصوير، وكان لابد ألا يرى هذا المشهد فاستطاع أنور وجدي أن يخرجه من مكان التصوير".