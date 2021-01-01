مصرع وإصابة 6 فى انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل

انقلبت سيارة ربع نقل 2 كابينة بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة عند الكيلو 240 بطريق أبوسمبل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.