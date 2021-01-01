مصرع وإصابة 6 فى انقلاب سيارة بطريق أبوسمبل
الجمعة 01/يناير/2021 - 11:40 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
انقلبت سيارة ربع نقل 2 كابينة بطريق أبوسمبل بمحافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرون، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة عند الكيلو 240 بطريق أبوسمبل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتلقى اللواء مصطفي عبدالفتاح، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل 2 كابينة عند الكيلو 240 بطريق أبوسمبل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين، وتوجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.