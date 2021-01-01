سفير السودان بالقاهرة: مفاوضات سد النهضة صعبة وهدفنا الوصول لاتفاق ملزم

قال السفير محمد إلياس، إن ملف سد النهضة يمثل مشكلة حقيقية وقائمة، وجميع الدول الأطراف في هذه الأزمة مصممة على الوصول لاتفاق عبر المفاوضات.





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز ببرنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار» أن مفاوضات سد النهضة صعبة لكن من خلال الإرادة يمكن الوصول لاتفاق ملزم قانونا ويضمن للجميع حقوقه، ويؤمن تشغيل السد وسلامته ويجعل من النيل فضاء واسعًا للتعاون والاستقرار المستدام بين دوله.



