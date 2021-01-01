غدًا.. الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس طوال 2021

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن وصول كوكب الأرض، غدا السبت، في الساعة الثالثة و51 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة (13:51 بتوقيت جرينتش ) إلى أقرب نقطة لها من الشمس طوال عام 2021 بالكامل، وتسمي هذه النقطة فى مدار الأرض الإهليلجي حول الشمس بـ (الحضيض).وقال رئيس المعهد الدكتور جاد القاضي، في تصريح اليوم، إن درجة حرارة سطح الأرض تنخفض فى يناير (فصل الشتاء) على الرغم من كونها فى أقرب مسافة من الشمس (حوالى 91.4 مليون ميل)، ويرجع ذلك إلى أن أشعة الشمس تكون مائلة فتخترق جزءا كبيرا من الغلاف الجوى، مما يفقدها جزءا كبيرا من حرارتها.وأوضح أنه رغم كون الأرض بعيدة فى يوليو (فصل الصيف) عن الشمس (حوالى 94.4 مليون ميل) إلا أنها تكون عمودية وتخترق جزءا أقصر من الغلاف الجوى وتحتفظ بحرارتها، مؤكدا أن قرب الأرض أو بعدها من الشمس ليس المسئول عن حدوث الفصول الأربعة، ولكن يعتمد بشكل أكبر على ميل محور دوران الأرض.