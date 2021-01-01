رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سيناتور جمهوري يتوعد برد ساحق ضد أي استفزازت إيرانية

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:01 م
السيناتور الجمهوري
السيناتور الجمهوري
منار احمد
طباعة
تصاعدت التوترات من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية اغتيال قاسم سليماني في يناير الماضي.

وحذر السيناتور الجمهوري، رئيس اللجنة القضائية ليندسي غراهام النظام الإيراني من الحسابات الخاطئة، وتوعد برد غاشم وساحق على أي استفزازات إيرانية.

وقال عبر حسابه تويتر: "للإيرانيين يجب ألا تعتقدوا للحظة أن السياسة الداخلية الأمريكية صرفتنا عن مراقبة كل تحركاتكم"، وتابع: "إذا لزم الأمر سوف نرد على استفزازتكم بقوة ساحقة لا تخطئوا في تقديراتكم".

من جهته، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميللر لشبكة "NBC News" في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس أنهم يواصلون مراقبة إيران عن كثب، بينما آمل أن ندخل عام 2021 بسلام وبدون صراع، فإن الوزارة على استعداد للدفاع عن الشعب الأمريكي ومصالحه.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال مسؤول أمريكي لشبكة "NBC News" إن الولايات المتحدة شهدت مؤشرات متزايدة على أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية.

واعترف المسؤول الأمريكي- الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن قراءة نوايا إيران كانت "صعبة وغير متوقعة في بعض الأحيان"، لكن المسؤول قال إن المؤشرات نأخذها على محمل الجد.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

تردد قناة CBC الجديد 2021 على نايل سات

الرئيس السيسي يوجه بتأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

منعهم من التعرض للفتيات.. متحرشون في «توك توك» يسحلون رجلا في زفتي

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

محمد الباز يحذّر: التجمعات خطر والمستشفيات قد لا تتحمل زيادة إصابات كورونا

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

رئيس «بيونتيك»: الكميات المطلوبة من لقاح كورونا ستتضح نهاية يناير

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

أيام زمان

«تمرد ابنتها وزوج تاجر مخدرات».. كيف عانت زوزو ماضي في حياتها؟

«دخلت في نوبة اكتئاب لوفاة أحدهم».. حكاية هند رستم مع الكلاب

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية فى اليمن والجزيرة العربية

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف