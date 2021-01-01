سيناتور جمهوري يتوعد برد ساحق ضد أي استفزازت إيرانية

تصاعدت التوترات من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على خلفية اغتيال قاسم سليماني في يناير الماضي.وحذر السيناتور الجمهوري، رئيس اللجنة القضائية ليندسي غراهام النظام الإيراني من الحسابات الخاطئة، وتوعد برد غاشم وساحق على أي استفزازات إيرانية.وقال عبر حسابه تويتر: "للإيرانيين يجب ألا تعتقدوا للحظة أن السياسة الداخلية الأمريكية صرفتنا عن مراقبة كل تحركاتكم"، وتابع: "إذا لزم الأمر سوف نرد على استفزازتكم بقوة ساحقة لا تخطئوا في تقديراتكم".من جهته، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع كريس ميللر لشبكة "NBC News" في بيان في وقت متأخر من يوم الخميس أنهم يواصلون مراقبة إيران عن كثب، بينما آمل أن ندخل عام 2021 بسلام وبدون صراع، فإن الوزارة على استعداد للدفاع عن الشعب الأمريكي ومصالحه.وتأتي هذه التصريحات بعد أن قال مسؤول أمريكي لشبكة "NBC News" إن الولايات المتحدة شهدت مؤشرات متزايدة على أن إيران قد تخطط لشن هجوم على القوات أو المصالح الأمريكية.واعترف المسؤول الأمريكي- الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته- بأن قراءة نوايا إيران كانت "صعبة وغير متوقعة في بعض الأحيان"، لكن المسؤول قال إن المؤشرات نأخذها على محمل الجد.