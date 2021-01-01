منظمة خريجي الأزهر تدين الهجوم الإرهابي في الكونغو

وأكدت المنظمة أن ترويع الآمنين، لا يمت بصلة من قريب أو بعيد للشريعة الإسلامية الغراء. مشددة على أن الإرهاب لا يرعى حرمة الأديان أو الأوطان.







أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم الجمعة، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن مقتل ٢٥ شخصا.وقالت المنظمة في بيان لها: إن الإسلام قد عصم دماء البشر جميعا، وتوعد من اعتدى على الأرواح والأنفس المعصومة بأشد العقاب، فقد قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأسر الضحايا، سائلة الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.