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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

لجنة هندية تطلب مزيدًا من البيانات للقاح «بهارات بيوتك» لاعتماده

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:12 م
جريدة الدستور
وكالات
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طلبت لجنة أسستها هيئة الرقابة على الدواء في الهند للنظر في اقتراحات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، من شركة بهارات بيوتيك الهندية للتكنولوجيا الحيوية؛ للتسريع في توفير متطوعين للتجربة السريرية الجارية على لقاح كوفاكسين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة برس ترست أوف إنديا الهندية أن الهيئة أشارت إلى أنها قد تجري تحليلا مؤقتا بشأن فعالية اللقاح الهندي؛ لإجراء مزيد من المشاورات لإصدار موافقة للاستخدام الطارئ المقيد.

وأوصت اللجنة بمنح ترخيص للاستخدام الطارئ المقيد في الهند للقاح "كوفيشيلد" الذي طورته جامعة أوكسفورد ضد مرض كوفيد.19-

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