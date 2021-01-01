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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تغلق جميع المدارس الابتدائية في لندن

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:11 م
بريطانيا
بريطانيا
وكالات
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قال صادق خان رئيس بلدية لندن اليوم الجمعة إن الحكومة البريطانية قررت إغلاق جميع المدارس الابتدائية في العاصمة الأسبوعين المقبلين لمواجهة الانتشار السريع لسلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

ويوم الأربعاء، كشف وزير التعليم جافين ويليامسون عن خطة لتأجيل إعادة فتح المداس الثانوية وفتح معظم المداس الابتدائية للأطفال أقل من 11 عاما في الوقت المقرر الأسبوع المقبل في نهاية عطلة عيد الميلاد.

ووفقا للخطة تقرر إغلاق المدارس الابتدائية فقط في المناطق الأكثر تضررا في البلاد ومنها بعض أجزاء لندن. لكن السلطات المحلية في عدد من المناطق التي تقرر أن تُفتح فيها المدارس الابتدائية اشتكت.

وقال رئيس بلدية لندن على تويتر: "أدركت الحكومة المنطق أخيرا وغيرت قرارها"، مضيفا: "جميع المدارس الابتدائية في أنحاء لندن ستلقى نفس المعاملة".

وأضاف: "هذا هو القرار الصحيح، وأريد أن أشكر وزير التعليم، على محادثاتنا البناءة خلال اليومين الماضيين".

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