العراق: مقتل 3 منتسبين في الجيش بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك
الجمعة 01/يناير/2021 - 09:56 م
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قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن ثلاثة منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا بتفجير استهدف دوريتهم جنوب كركوك.
وأضاف المصدر- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- أن "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة (11) بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 3 منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".
وأضاف المصدر- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- أن "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة (11) بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 3 منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".