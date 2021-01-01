العراق: مقتل 3 منتسبين في الجيش بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك

قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن ثلاثة منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا بتفجير استهدف دوريتهم جنوب كركوك.وأضاف المصدر- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- أن "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة (11) بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 3 منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".