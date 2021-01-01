«المصريين الأحرار» يهنئ السودان بعيد الاستقلال

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، دولة السودان شعبا وقيادة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين للاستقلال.وقال رئيس حزب المصريين الأحرار في بيان صحفي، إن العلاقات المصرية السودانية ممتدة وراسخة ولاسيما بأنه تربطهما علاقة إخاء وتزايد التعاون والشراكة خلال الآونة الأخيرة.وأضاف خليل أن السودان يحتفل بالعيد فى ظل أجواء إيجابية رغم عدم الوصول للاستقرار الكامل ولكن رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، يفتح آفاقا جديدة لبناء السودان بأيدي أبنائه وإرادة شعبه.ودعا رئيس حزب المصريين الأحرار إلى ضرورة التعاون معا وتلاحم الشعب والأحزاب السياسية بدولة السودان الشقيق للاضطلاع بدورهم في تحقيق وارساء الاستقرار لفتح مجالات التنمية الشاملة والمستدامة.