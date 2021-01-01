زعيم المعارضة التركية يطالب أردوغان بالاعتذار للمحجبات

طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالاعتذار لجميع النساء المحجبات، بعد استخدامه ورقة النساء في الخلاف بينهما، وزعمه أن الأول يستخدم المحجبات كعارضات الأزياء خلال مؤتمراته الجماهيرية.كان أردوغان هاجم زعيم المعارضة، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قائلًا: «كما ترونه في بعض الأماكن للحصول على الأصوات، يحضر عدد من المحجبات بجانبه مثل عارضات الأزياء. لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا. هذه الأشياء ولت».