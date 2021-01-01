محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

قال الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن فيروس كورونا اختبار للعلم الذي وقف عاجزا أمامه ولإيمان وإنسانة البشر، مشيرا إلى أن الممثلة المصرية رولا محمود كانت موجودة في إنجلترا في الموجة الأولى من كورونا واختفت، وهناك ترجيحات بأنها ماتت بسبب كورونا ودفنت في قبر مجهول.





وأضاف خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «الناس لازم تتعلم أن مهما كانت قوتك أو ثروتك أن نفوذك في النهاية الكل عاجز أمام كورونا، ومفيش حد معصوم».



