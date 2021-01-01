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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكونجرس يتخطى العقبة الأولى لموازنة الدفاع

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:47 م
مجلس الشيوخ الأمريكي
مجلس الشيوخ الأمريكي
منار احمد
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أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي تخطيه العقبة الأولى لتجاوز فيتو الرئيس دونالد ترمب على موازنة الدفاع.

وكان مجلس النواب الأمريكي، صادق بأغلبية ساحقة على مشروع الميزانية الدفاعية بقيمة 740 مليار دولار، على الرغم من معارضة ترمب، والذي من شأنه أن يتطلب سحب الأسماء الكونفدرالية من القواعد العسكرية الأمريكية، وفرض عقوبات على تركيا وتأخير الانسحاب الأمريكي من ألمانيا وأفغانستان.

وصوت 335 نائبا لصالح المشروع مقابل 78 صوتا ضده، ما يشير إلى أن المجلس سيتمكن من تجاوز فيتو الرئيس ترمب في حال قرر استخدامه.

وكان ترمب هدد بفرض الفيتو على مشروع القانون لأسباب عدة بينها أنه يتضمن بندا حول إزالة أسماء الجنرالات الكونفدراليين عن أسماء القواعد العسكرية.

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