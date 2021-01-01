54 وفاة و1417 إصابة جديدة بكورونا في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 54 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 4 آلاف و730 حالة.وأضافت الوزارة- في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم تسجيل 1417 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 140 ألفًا و557 حالة.