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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

غدًا.. بدء فحص الاقتباس العلمي بجامعة الأزهر مجانًا لمدة أسبوع

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:57 م
الدكتور محمود صديق
الدكتور محمود صديق
إسلام أبوالمجد
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أعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الجامعة قررت فتح باب خدمة فحص الاقتباس العلمي مجانًا لمدة أسبوع، يبدأ من غدا السبت وحتى يوم 9 من الشهر الجاري.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا العرض المجاني لمدة أسبوع جاء بمناسبة قرب افتتاح المكتبة الرقمية بجامعة الأزهر، والتي تقام برعاية كريمة من فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مشيرًا إلى أن المكتبة الرقمية تعلن عن استقبال الأبحاث العلمية لفحص الاقتباس العلمي (Plagiarism) لأبحاث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمن يرغب في ذلك مجانًا دون أية رسوم خلال تلك الفترة، وذلك من خلال الخطوات الآتية والتي تتضمن:

١ - يتقدم عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة بطلب يوضح فيه عدد الأبحاث المراد فحصها، وعنوان كل منها، ويعتمد الطلب من عميد كليته.
٢- يتفضل عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة بإرسال الأبحاث المطلوب فحصها إلى الإيميل الموضح أدناه، مرفق بها طلبه المعتمد من عميد كليته (مع ملاحظة أنه لن يلتفت لأي طلب يتم إرساله دون الاعتماد من عميد الكلية.
Email: [email protected]

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