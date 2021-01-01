السودان: القوات المسلحة اليوم أكثر استعدادا لحماية المدنيين

قال رئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، اليوم الجمعة إن قوات الجيش والأمن لديها واجب مقدس، للحفاظ على حدود البلاد.وأشار حمدوك، في كلمة متلفزة اليوم الجمعة الأول من يناير، بمناسبة عيد الاستقلال السوداني، إلى أن القوات المسلحة السودانية أكثر استعدادا اليوم، لحماية المدنيين.وتابع رئيس الحكومة السودانية: "نطمح من خلال الآلية المشتركة لحماية المدنيين ووقف التجاوزات على القانون"، مضيفا: "نعقد الأمل على تجاوز الأزمات الاقتصادية وتعزيز موارد المواطنين".وأوضح رئيس الوزراء السوداني ان مجلس الوزراء صادق على إجازة الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.وأضاف أن رفع اسم السودان من لوائح العقوبات، سينعكس على التنمية وتدشين المشاريع الوطنية مشيرًا إلى أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل المجالس الانتقالية ‏المختلفة.