فض فرح وحملة تعقيم بمركز الباجور في المنوفية

تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية بالتعاون مع الجهات الأمنية من فض فرح في قرية بهناي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.كما تم تنفيذ حملة لرش وتطهير مدينة الباجور ضمن حملة موسعة ضمت الوحدات المحلية بالمركز، والتي أشرف عليها كل من نواب رئيس المركز والمدينة ومديري إدارات مجلس مدينة الباحور، التفتيش المالي والإداري والأزمات وشئون البيئة، ورؤساء الوحدات، ومديري إدارات الإدارة الصحية والطب البيطري والإدارة الزراعية وأقسام الطب الوقائي ووحدة الملاريا بالإدارة الصحية.كما وجه رئيس المركز خالد العرفي باستمرار تنفيذ الحملة بالمدينة وجميع القرى، والتي ساهمت بها المشاركة المجتمعية من شباب ومبادرات فردية ومجموعات.