وفاة مدير إدارة القضايا بـ«تعليم البحيرة» متأثرًا بكورونا

فقدت هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أحد قيادتها، اليوم الجمعة، حيث توفي الدكتور علاء أحمد برهام، مدير إدارة القضايا بالشئون القانونية بالمديرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.من جانبه، نعى ياسر محمود محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وجميع العاملين بالمديرية، علاء أحمد برهام، مدير إدارة القضايا بالشئون القانونية بالمديرية، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.كما نعت اللجنة النقابية للمعلمين بمدينة دمنهور، بخالص التعازي والمواساة لأهل الفقيد مدير الشئون القانونية بالمديرية المركزية، علاء برهام، وكل محبيه، داعين المولى، عز وجل، أن يكتبه من الشهداء والصديقين.