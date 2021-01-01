رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 01 يناير 2021 الموافق 17 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مدير إدارة القضايا بـ«تعليم البحيرة» متأثرًا بكورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:50 م
ياسر محمود محمد
ياسر محمود محمد
البحيرة معوض هويدى
طباعة
فقدت هيئة التدريس بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أحد قيادتها، اليوم الجمعة، حيث توفي الدكتور علاء أحمد برهام، مدير إدارة القضايا بالشئون القانونية بالمديرية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، داخل العناية المركزة بمستشفى صدر دمنهور.

من جانبه، نعى ياسر محمود محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وجميع العاملين بالمديرية، علاء أحمد برهام، مدير إدارة القضايا بالشئون القانونية بالمديرية، داعين المولى، عز وجل، أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

كما نعت اللجنة النقابية للمعلمين بمدينة دمنهور، بخالص التعازي والمواساة لأهل الفقيد مدير الشئون القانونية بالمديرية المركزية، علاء برهام، وكل محبيه، داعين المولى، عز وجل، أن يكتبه من الشهداء والصديقين.

موضوعات متعلقة

جميع ترددات القنوات الجديدة في 2021 على النايل سات

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

حقيقة اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار الخدمات

اتحاد الكرة يمنح الشركة المسئولة عن «VAR» فرصة أخيرة قبل فسخ التعاقد

الصور

image description

محافظ أسيوط ومديرو الحسابات يبحثون الميزانية وسبل تعظيم الموارد

image description

محافظة أسيوط تستعرض ما تم إنجازه في مسار رحلة العائلة المقدسة

image description

انتهاء رصف طريق «الشيخ عون الله» بأسيوط ضمن خطة الدولة

image description

«الطيبي» يتفقد مشروع المطبعة بأسيوط

image description

مصرع طفل وإصابة والديه في حادث مروري بدمياط

الأكثر قراءة

محمد الباز: رولا محمود ماتت بكورونا ودفنت في قبر مجهول بإنجلترا

محمد الباز: شماتة الإخوان في الإبراشي ويسرا وفيفي عبده «انحطاط»

نقل وائل الإبراشى للعناية المركزة

تفاصيل إصابة امرأة ورجلين في حادث طعن ليلة رأس السنة بلندن

إنفوجراف

image description

إنفوجراف.. لماذا لن تتزوج سوسن بذكر الزرافة

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو فيلم «Soul».. رحلة البحث عن سر السعادة

منوعات

تركمانستان تُحارب فيروس كورونا بـ«نبتة الحرمل»

الهند ترصد 4 إصابات بالسلالة الجديدة من كورونا

الصين تعتزم إصدار عملات تذكارية بمناسبة تنظيم أوليمبياد بكين 2022

هل يساهم تناول الثوم والبصل في العلاج من فيروس كورونا؟

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
ماجد حبته
واسترد السودان أرضه.. بالقوة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «2-2»
د.كريمة الحفناوى
الاحتفاء بلغتنا الجميلة بكلية الألسن
صفاء النجار
النقطة العمياء والتحيز القاتل
المزيد

الثقافة

عناوين Books تعيد إصدار أقدم رواية فى اليمن والجزيرة العربية

صدور الترجمة العربية من رواية «أن تعودي فلسطين»

«ميريت الثقافية» تفتح ملف أزمة الإسلام والغرب في ضوء تصريحات ماكرون

قريبًا.. «مثلثات فريدة» عن دار روافد للكاتبة منال يوسف