تطعيم 160 ألفًا في ألمانيا باللقاح المضاد لكورونا

ذكر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية، أنه تم تطعيم أكثر من 160 ألف شخص في ألمانيا ضد فيروس كورونا.وقال المعهد، إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 165575 لقاحا سلمت إلى المعهد بحلول ظهر اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن الأعداد التي تم تطعيمها عن الأمس زادت بمقدار 31846.وأكد المعهد أنه مع ذلك يمكن أن يتضمن هذا الرقم أيضا تسجيل تطعيمات متأخرة ولا يعكس عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالفعل في يوم واحد.وذكر المعهد أن من بين من تلقي اللقاح 71590 شخصا مقيمين بدور رعاية المسنين، كما تلقى 77253 شخصا التطعيم لأسباب مهنية.ويشمل هذا العدد الأطقم الطبية التي تتعرض لمخاطر عالية للغاية للإصابة بالعدوى وأطقم رعاية المسنين، حيث تم تطعيم ما مجموعه 39214 شخصا بسبب تقدمهم في السن إلى ما فوق الثمانين من العمر، وفقا لبيانات المعهد.وأضاف المعهد أن أكثر حصيلة بين من تلقى التطعيمات حتى الآن مواطنو ولاية بافاريا بلغ 37955 شخصا، تليها ولاية شمال الراين ويستفاليا بمجموع 24924 ثم ولاية هيسن بمجموع 31373 شخصا.وحققت ولايات تورينجن (810) وبريمن (1741) وهامبورج (2759) أقل حصيلة في التطعيمات بين الولايات الألمانية حتى الآن.ولم يعلن المعهد نسبة عدد من تم تطعيمهم إلى إجمالي عدد السكان حتى الآن.ووفقا لوزارة الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا فقد تم تطعيم 55000 شخص من مواطنيها ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام المنصرم، وبالتالي فإن الرقم أعلى بكثير مما أفاد به معهد روبرت كوخ.وقال متحدث باسم وزارة الصحة في الولاية قائلا: "إن بيانات معهد روبرت كوخ بشأن التطعيمات تعطي فقط جزءا مما تم إجمالا حتى الآن، والسبب في ذلك هو أن تقديم المعلومات إلى المعهد يأخذ أحيانا وقتا أكثر مما يتم في واقع الحال فتتأخر البيانات عمن تم تطعيمهم في كل ولاية على حدة".