جنوب إفريقيا تبدأ التعامل بالاتفاقات التجارية الجديدة مع بريطانيا والتكتل الإفريقي

بدأت جنوب إفريقيا اليوم الجمعة، عمليات التداول التجاري، بموجب اثنين من الاتفاقات التجارية الجديدة، حيث بدأت أولى السلع في التدفق على أسواقها بموجب اتفاقية التجارة الحرة للقارة الإفريقية، واتفاق خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة (بريكست)، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.ونقلت بلومبرج عن بيان لوزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا أن الصفقات التجارية مع البلدان الإفريقية أصبحت جاهزة للإبرام في إطار اتفاق التجارة الحرة والاتفاقات مع المملكة المتحدة ستكون بموجب اتفاق الشراكة الاقتصادية بين موزمبيق والمملكة المتحدة لاتحاد جمارك دول الجنوب الإفريقي.وأكملت المملكة المتحدة خروجها من الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، لتغادر بذلك السوق الموحدة للتكتل ونظامه الجمركي بعد أكثر من أربع سنوات من التصويت لصالح بريكست في الوقت الذي لا تزال فيه البلاد ترزح تحت وطأة جائحة فيروس كورونا المميت.وقالت وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب إفريقيا إن هذه الاتفاقات تعني أن الصادرات الجنوب إفريقية يمكن أن تستمر في التدفق بسلاسة إلى المملكة المتحدة، التي تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لجنوب إفريقيا وأن العمليات القانونية والإدارية للتجارة التفضيلية بموجب اتفاق منطقة التجارة الحرة لدول القارة الإفريقية أصبحت موضع التنفيذ.