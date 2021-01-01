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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المغرب: 1777 إصابة جديدة بكورونا و37 وفاة

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:49 م
كورونا في المغرب
كورونا في المغرب
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أفادت وزارة الصحة المغربية، اليوم، بأنه تم تسجيل 1777 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 440 ألفا و970 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم- أن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية بلغ 4 ملايين و32 ألفا و734 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل 37 وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات إلى 7425 حالة، كما تم تسجيل 2134 حالة شفاء إضافية، ليبلغ إجمالي التعافي 409 آلاف و638.

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