غدًا.. الحكم على عامل رخام بتهمة قتل ضابط شرطة عمدًا في مصر القديمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، غدا السبت، الحكم على المتهم "ملاك.م" فى اتهامه بقتل ضابط شرطة عمدًا بمصر القديمة.يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالسلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومحمود عبدالرشيد.وأسندت النيابة للمتهم "ملاك.م"، عامل رخام، تهمة قتل المجنى عليه "م.س" عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم وصمم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكينا"، وبحث عن ضحية من عناصر القوات الشرطية حتى أبصر المجنى عليه، فأشهر فى مواجهته سلاحه الأبيض وطعنه طعنة نافذة، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعى والتى أودت بحياته.وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى إحراز دون ترخيص سلاح نارى "مششخن" "مسدس فرد الإطلاق"، كما أحرز المتهم عددا من الطلقات النارية تستخدم فى السلاح المذكور.كما شرع المتهم فى سرقة السلاح الميرى والطلقات النارية الخاصة بالمجنى عليه، إلا أن أثر جريمته قد خاب بضبطه متلبسا بجريمته.