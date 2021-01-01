ممدوح حمادة يكشف خطة «التعاوني الزراعي» في 2021

كشف ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، عن خطة جديدة للاتحاد في 2021 يأتى على رأسها الاستيراد المباشر لمستلزمات الإنتاج الزراعي والسعي لارتياد أسواق جديدة لمواجهة التكتلات الاقتصادية وإنشاء صندوق لموازنة أسعار الحاصلات الزراعية بتمويل ذاتي، وممارسة التعاونيات لدورها في توفير مستلزمات الإنتاج، والاهتمام بتوفير وسائل النقل ومتطلبات عملية التخزين.وقال حمادة في تصريح لـ"الدستور" إن الخطة تشمل الحد من تعدد حلقات التسويق بين المنتج والمستهلك، وتفعيل نظام الزراعات التعاقدية التي تحمي المزارع من تقلبات الأسعار وتحكم التجار والشركات في أسعار المحاصيل حتى يمكن توفير السلع للمواطنين، وكذلك العمل على إنشاء جمعية عامة لتنمية الصادرات الزراعية بالتنسيق مع بنك الصادرات وربط التعاونيات المصرية مع العربية والأفريقية، ودراسة الأسواق الخارجية والتعرف على أذواق المستهلكين واحتياجاتهم.