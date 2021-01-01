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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة ربة منزل وأشقائها بتهمة سرقة زوجها بالإكراه في التبين

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:00 م
محكمة
محكمة
عادل عبدالعال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي، غدا السبت، محاكمة كل من "ا.ع" ربة منزل محبوسة "ع.ع" عاطل محبوس، و"ا.ع" عاطل محبوس لاتهامهم بسرقة مبالغ نقدية من زوج الأولى بالإكراه بمنطقة التبين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي، اسامه عبد الظاهر وامانة سر طارق فتحي كامل، السيد حسن الشريف.

وكشف أمر إحالة المتهمين الثلاثة إلى محكمة الجنايات انهم بدائرة قسم التبين بمحافظة القاهرة قاموا جميعًا بسرقة المبلغ النقدي والمملوك للمجني عليه محمد.ع وكان ذلك بطريق الاكراه الواقع عليه بان ما ظفر به المتهمان الاولي والثاني بمسكنه حتي انقضا عليه مقيدين حركته ووجهت له المتهمة الاولي ضربه بصدره باستخدام سلاح ابيض "سكين" فحدثت اصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وخرت قواها فصار طيعا لهما صاغرًا لسطوهما وتمكنا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء علي المبلغ المالي المسروق وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمة الأولى أحرزت سلاحا أبيض سكينا بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية، كما حاز المتهمان الثاني والثالث سلاحا أبيض بدون مسوغ قانوني.

وتضمنت شهادة المجني عليه بالتحقيقات أنه حال تواجده بمسكنه رفقة زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثاني انقضا عليه مقيدين حركته وكانت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض فأحدثت إصابته برفقة المتهم الثاني حتى تمكنا من سرقة أموال مقدرة بـ25 ألف جنيه وفروا مستقلين الدراجة النارية رفقة المتهم الثالث.

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