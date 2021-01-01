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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

كيفية اضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين اعتباراً من غدا

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:01 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
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كشف وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي علي وجود العديد من طلبات  اضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين ، وانه بالفعل يتم الاضافة عبر موقع دعم مصر، ويوجد طلبات مقدمة لإضافة 7 ملايين مولود وكشف مصدر بوزارة التموين أنه اعتبارا من غدا سيتم اضافات جديدة على البطاقات التموينية، المواليد من ٢٠٠٥ الى ٢٠١٥ فقط.

والموقع يستقبل من إعتبارا والفئات الاتيه فقط ارمله _ مطلقه_ معاش تكافل وكرامة وونتظر موافقة البرلمان القادم علي الاضافات من خلال الموازنة العامة للدولة، وطالب الوزير المواطنين بسرعة تحديث بطاقات التموين وتعديل البيانات و اضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين حتي يتم التواصل مع المواطن سريعًا.

رابط و خطوات إضافة المواليد لبطاقة التموين وواضح الوزير انه يمكن للمواطن إضافة مواليد لبطاقة التموين من خلال موقع دعم مصر الإلكترونى ( من هنـــــــــــــــا )

اضافة المواليد الجدد علي بطاقات التموين


عبر عدد من الخطوات وهي:
1- إختيار المحافظة
2-تسجيل رقم البطاقة التموينية.
3- كتابة الاسم بالكامل.
4- كتابة الرقم القومي.
5- كتابة اسم المحافظة التي يقيم فيها صاحب البطاقة وتحديد الإدارة التموينية
6- كتابة اسم مكتب التموين التابع لها المواطن
7- كتابة اسم مقدم السلعة التموينية، والمكان الذي يتم صرف المقررات التموينية منه
8-اختيار أيقونة إضافة مواليد جدد.
9- كتابة بيانات الأفراد المراد إضافتهم إلى بطاقة التموين.
10- كتابة صلة القرابة بين المضافين الجدد وصاحب البطاقة.
11- تحميل كافة المستندات التي تثبت صحة البيانات المدونة.
12- الضغط على إرسال طلب.

خدمات موقع دعم مصر 


يوجد عدد اخر من الخدمات يقدمها موقع دعم مصر من بينها"إصدار بطاقة تموين جديدة، وإضافة الابناء والزوجة لبطاقة التموين، فصل اجتماعي وضم أفراد جديدة للأسرة، وإصدار بطاقة تموين بدل فاقد، تفعيل بطاقة التموين، ونقل من محافظة إلى أخرى"

طريقة تسجيل رقم التليفون على موقع دعم مصر


يوجد علي الموقع عدد من الخطوات لتسجيل الخطوات ولاتشترط الوزارة ان يكون الخط باسم صاحب البطاقة،اذا يجب أن يكون رقم الموبايل لصاحب البطاقة أو لأحد المستفيدين ومسجل بأسمه لدى احدى شركات الموبايل وذلك لمرة واحدة فقط.
يقوم بالدخول علي سجل موبايلك
رقم البطاقة التموينية
ادخل رقم البطاقة التموينة
المحافظة
يختار المحافظة
يدخل
يسجل الهاتف او اكثر من رقم.
لاتشترط ايضا الوزارة اي شيكة بعينها من الشبكات الاربع للمحمول.


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