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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

تعرف على الأعياد القبطية في مصر خلال عام 2021

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:48 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال بعيد الميلاد المجيد الخميس 7 يناير الجاري ضمن الأعياد القبطية في مصر خلال عام 2021 إذ يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ صلاة قداس عيد الميلاد المجيد ليلة العيد بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون؛ بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشمامسة دون حضور شعبي.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لاستقبال الأعياد القبطية في مصر خلال عام 2021 ومن أبرزها:- 

الأعياد القبطية في مصر خلال عام 2021


عيد الميلاد المجيد والذي تحتفل به الكنيسة في 7 يناير 2021.

عيد الختان المجيد والذي تحتفل به الكنيسة في 14 يناير 2021.

عيد الغطاس المجيد تحتفل به الكنيسة القبطية في 19 يناير 2021.

عيد دخول السيد المسيح الهيكل وتحتفل به الكنيسة القبطية في 15 فبراير 2021.

عيد ظهور الصليب المقدس تحتفل به الكنيسة القبطية في 19 مارس 2021.
وعيد البشارة المجيد تحتفل به الكنيسة في 7 أبريل 2021.

أحد الشعانين تحتفل به الكنيسة القبطية في 25 إبريل 2021.

خميس العهد تحتفل به الكنيسة القبطية في 29 إبريل 2021.

الجمعة العظيمة تستقبله الكنيسة في 30 إبريل 2021.

سبت الفرح" ليله عيد القيامة " تحتفل به الكنيسة في 1 مايو 2021.

عيد القيامة المجيد والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 2 مايو لعام 2021.
شم النسيم وتحتفل به الكنيسة القبطية في 3 مايو 2021.

دخول السيد المسيح أرض مصر تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 1 يونيو2021. 

عيد الصعود المجيد وتستقبله الكنيسة في 10 يونيو 2021.

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عيد العنصرة وتحتفل به الكنيسة في 20 يونيو 2021.

عيد الرسل وتحتفل به الكنيسة في 12 يوليو 2021.

عيد صعود جسد السيدة العذراء مريم وتحتفل به الكنيسة في 22 أغسطس 2021.

عيد النيروز رأس السنة القبطية وتحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في 11 سبتمبر 2021.

تذكار ظهور الصليب المقدس وتحتفل به الكنيسة في 27 سبتمبر 2021.

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