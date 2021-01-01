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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نجاح عملية ولادة لمصابة بكورونا في «عزل تلا»

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:40 م
نجاح عملية ولادة
نجاح عملية ولادة لمصابة بكورونا
ولاء القاضى
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استقبل مستشفى تلا المركزي والمخصص لعزل حالات كورونا حالة ولادة استثنائية لمريضة حامل مصابة بكورونا، تستوجب رعاية مركزة، وأثناء تلقي المريضة للعلاج والرعاية اللازمة لمصابي كورونا، استوجبت حالاتها للخضوع لعملية ولادة عاجلة.

على الفور قام فريق كامل من الطاقم الطبي بالمستشفى بعمل اللازم لسلامة الحالة ومولودها بوجود الدكتور مصطفي أبو طالب، مدير عناية العزل، فقام كل من الدكتور محمود العباسي، أخصائي النساء والتوليد، والدكتور تامر يوسف، أخصائي النساء والتوليد، بإجراء العملية وأخصائي التخدير الدكتور سري زيادة، وبوجود الدكتور محمد عنبر، أخصائي الأطفال، ومع أبانوب من تمريض الحضانة وطاقم تمريض عمليات النساء نجلاء رواش، أسماء حسين، صباح عبدالباسط، أمل خليل، وبمساعدة فنية الصيانة فتحية وطاقم الخدمات المعاونة بعمليات النساء نجاة السباعي، وسعدية متولي.

كما قام كل من الدكتورة مروة شلتوت، رئيس فريق مكافحة العدوي، بمساعدة ولاء فؤاد، عضو الفريق بعمل الإجراءات اللازمة للتعقيم والتطهير طبقًا للمعايير القياسية لمكافحة العدوي.

من جانبها وجهت إدارة المستشفى الشكر لكافة الفريق الطبي والفرق المعاونة على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى.

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