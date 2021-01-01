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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

تعرف على أبرز المرشحين لانتخابات النقابات الفرعية للمحامين

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:39 م
جريدة الدستور
محمد جعفر
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انتهت، أمس الخميس، الفترة المتاحة لتلقي طلبات الترشح في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك على مقاعد النقيب أو العضوية أو الشباب بالنقابات الفرعية، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة مجدي سخي، وكيل مجلس النقابة العامة، في إعداد ورقة إبداء الرأي وكشوف المرشحين بالحروف الأبجدية ولا محل لأسبقية التقديم.

وقررت اللجنة المشكلة للإشراف على الانتخابات أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الخاص بإجراء الانتخابات لكل نقابة فرعية، النظر في تقرير مجالس النقابات الفرعية وملاحظات مراقب الحسابات على الحساب الختامي للنقابة ونشر الميزانية للنقابات الفرعية، كما تم تكليف الأمين العام بإخطار النقابات الفرعية بنشر الميزانيات قبل موعد الانتخابات بخمسة عشر يوما على الأقل.

وحددت اللجنة المشرفة، موعد إجراء الانتخابات للمرحلة الأولى وذلك يوم 7 فبراير 2021، ويعقبه المرحلة الثانية مباشرة، في حين تقررت جولة الإعادة يومي 14، 15 من ذات الشهر، ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين وفحص الطلبات غدا السبت، يعقبه مباشرة فترة تلقي الطعون والتظلمات التي تنتهي الثلاثاء، فيما تفصل اللجنة في الطعون وتعلن الكشوف النهائية يوم السبت 9 يناير.

وشهدت النقابة العامة للمحامين منذ فتح باب الترشح في الانتخابات، ترشح عدد من النقباء الحاليين وأعضاء المجالس المنتهية ولايتها، ومنهم فرج سعيد، على منصب نقيب محامي غرب طنطا، ونبيل ثروت حميدة نقيبا لبني سويف بالإضافة الى حسن أمين نقيبًا لجنوب القاهرة، بجانب رضا الأجاوى لنقابة المنصورة، ومحمد الصياد عضو مجلس النقابة العامة السابق نقيبا لنقابة شمال المنصورة، في منافسة صبري السعدني.

كما ترشح هشام زين، على مقعد نقيب شمال القاهرة، في منافسة الدكتور أيمن عطالله، كما ترشح على مقعد نقيب دمياط ياسر أبو هندية، فيما ترشح أربعة من كبار المحامين على مقعد نقيب المنيا.

وتشهد محافظة الإسكندرية- خاصة بعد دمج فرعياتها في نقابة واحدة- منافسة شرسة بين طرفي الصراع داخل نقابة المحامين، حيث يمثل مجموعة سامح عاشور، المحامي جمال سويد، وكيل مجلس النقابة العامة الأسبق، في منافسة عبد الحليم علام، القيادي بجبهة الإصلاح النقابي الداعمة لرجائي عطية النقيب الحالي.

وطالب جمال سويد، بضرورة العمل على تطبيق الاشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية، قائلا إنه هاتف النقيب العام بذلك ووعده ببحث الأمر، حرصا على الشفافية والنزاهة.

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