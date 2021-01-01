الصحة تكشف آخر التطورات في مفاوضات حصول مصر على لقاحات كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إنه بناء على الآراء العلمية واللجان المختصة نضع عدة اختيارات لأنواع اللقاحات والتقنيات التي نريد البدء بها.





وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقديم الإعلامي أحمد فايق، مساء الجمعة، أنه على أرض الواقع يوجد اتفاقيات ومداولات حتى نستطيع توفير لقاحات خلال وقت معين، لافتة إلى أن الوقت له عامل كبير، معقبة:" كل هذا يسير بالتوازي بين سينوفارم وسينوبك، استرازنيكا أكسفورد، بالإضافة إلى اتفاقية الجافي لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات للمصريين".



