لبنان يسجل 2385 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 2385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 183 ألفا و888 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة – في بيان – إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 1466 حالة.. مضيفة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 16984 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.من جانبه، أعلن وزير الصحة اللبناني حمد حسن، تخفيض تكلفة فحص الـ بي سي آر للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا داخل مختبرات المستشفيات الحكومية بحيث تصبح 100 ألف ليرة لبنانية (نحو 12 دولارا وفق سعر صرف السوق الموازية) بدلا من 150 ألف ليرة.وأشار الوزير حمد حسن – في تصريح اليوم – إلى أن هذا التخفيض في قيمة فحص الـ بي سي آر، يأتي في ضوء أن الكثير من اللبنانيين لم يعد باستطاعتهم تحمل قيمة تكلفة الفحص البالغ 150 ألف ليرة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب.من جانبه، أعرب رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب اللبناني عاصم عراجي، عن قلقه الشديد إزاء الارتفاع "المتسارع والمخيف" في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بين أفراد المجتمع اللبناني وكذلك بين المقيمين على الأراضي اللبنانية.وقال رئيس لجنة الصحة النيابية – في تصريح له اليوم – إن هناك حالة من الإهمال المتمادي والمتعمد من قبل الأفراد لأبسط تدابير السلامة الصحية المفترضة لتجنب وباء كورونا، والمتمثلة في ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، داعيا إياهم إلى أن يراعوا عائلاتهم وأحباءهم بالحد الأدنى وعدم تعريضهم للخطر.