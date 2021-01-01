سكان روما يتحدون كورونا بالقفز فى نهر التيبر

غيّرت جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد- 19) الطريقة التي يتم الاحتفال بها بعيد رأس السنة الجديدة، ولكن في روما، لم يتغير واحد من هذه التقاليد، ألا وهو الغطس في نهر التيبر البارد.وحافظ العديد من الرجال، اليوم الجمعة، على بقاء هذا التقليد حيًا. وكان من بين هؤلاء الشجعان فالتر تشيرا، الذي قفز برأسه أولًا من ارتفاع 18 مترًا في المياه البنية الموحلة، بينما كان يرتدي بعض سراويل الاستحمام فقط، وزوج من الأحذية الرياضية.وفي الأوقات العادية، يجذب مثل هذا التقليد الغريب للاحتفال بالعام الجديد حشودا من المتفرجين في العاصمة الإيطالية. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة على وقف انتشار الفيروس الفتاك تعني وجود عدد أقل في عام 2021.وبدت العديد من ساحات العاصمة الإيطالية التي يتم الاحتفال فيها بليلة رأس السنة، خاوية على عروشها في تلك الليلة، ومع ذلك لا يزال من الممكن سماع أصوات الألعاب النارية على الرغم من الحظر المفروض عليها.